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مشاكل تواجه إليسا في جولتها الفنية

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الخميس 19-11-2015 16:06

يبدو أن الفيزا سوف تحول دون إحياء الفنانة إليسا لحفلها الغنائي الذي كان مقرراً غدا في 20 نوفمبر\تشرين الثاني في كندا، بسبب المشاكل التي حصلت مع السفارة الكندية للحصول على "تأشيرة دخول"، بحسب ما أشارت إليسا.
وكانت إليسا قد نشرت بالأمس عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لا أزال أواجه مشاكل في الحصول على الفيزا الكندية لأحيي حفلي المقرر اقامته بعد يومين، أنا آسفه لذلك، وسأطلعكم بكل التفاصيل فور حدوثها".
ولكن لم يصدر حتى الآن، من إليسا أي جديد حول هذا الموضوع، ما يعني أنها أصبحت بحكم الملغاة.
وزيارة اليسا لـ كندا، تدخل ضمن إطار الجولة الفنية التي قامت بها برفقة الفنان راغب علامة، والتي كان من المفترض أن تشمل كندا وعدد من الولايات الاميركية.
اليسا كانت بدأت جولتها في "ديترويت" في الـ 13 من الشهر الجاري، ومن ثم أنتقلت إلى بوسطن وأحيت حفلاً في الـ 14 من الشهر نفسه.

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سيدتي