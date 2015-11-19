الأشغال الشاقة 4 أشهر لبطل "السلطانة كوسيم"

كرس النجم التركي الوسيم عبد القادر دولو المعروف فنياً باسم (قادر دولو)، ساعات من وقته يومياً للتدرب على المبارزة بالسيف والقتال وركوب الخيل والمقرر إستمراره بالتعلم والتدريب لمدة أربع أشهر، رغم ممارسته من باب الهواية لركوب الخيل، إلا إنه حريصاً على أن يظهر بكامل لياقته البدنية في مسلسل "السلطانة كوسيم".

فقد طلب قادر بنفسه دخول دورات تأهيل وتدريب إحترافية، ولم يكتف بذلك بل انتسب لنادي رياضي لممارسة الرياضات الثقيلة لتنمية عضلاته، وتقوية جسده كأبطال كمال الأجسام حتى يؤدي مشاهده العسكرية بأفضل صورة.

يذكر أن قادر يؤدي شخصية (محمد خان) الذي يتربص به أعداء الكثير من الأعداء، وهو يعلق عليه آمالاً كبيرة جداً كممثل يطمح لمزيد من الإنتشار العالمي والشهرة والنجاح خارج تركيا.

وقد بدأت قناة "ستار" التركية بعرض المسلسل منذ بداية شهر نوفمبر،وتسعى قنوات أجنبية عديدة لعرضه على شاشاتها بالتزامن معها.

ويشارك قادر دولو بطولة "السلطانة كوسيم" النجمة بيرين سات بشخصية (السلطانة كوسيم) في المرحلة الثانية والحاسمة في تاريخها، وهوليا أفشار بشخصية (السلطانة صفية) ، ومتي هوروز أوغلو بشخصية ( ذو الفقار) ، وألما تيرزيج بشخصية (السلطانة هاندان) وإكين كوتش بشخصية (السلطان أحمد الأول) ، وبيرك جانكات بشخصية (أليكس)، و ليفانت يلماز بشخصية (شيخ الإسلام مصطفى).

يذكر أن قادر من مواليد مرسين 19 نيسان/أبريل 1982 وقد انطلقت شهرته عام 2010 بمسلسل "أسرار البنات" مع بوراك أوزجيفيت وسينيم كوبال ثم مسلسله الأنجح "فاتح حربية".

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