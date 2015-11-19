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«الخارجية» تسلم «الآثار» قطعة أثرية مستردة من ألمانيا

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«الخارجية» تسلم «الآثار» قطعة أثرية مستردة من ألمانيا «الخارجية» تسلم «الآثار» قطعة أثرية مستردة من ألمانيا

وزارة الخارجية

استعادت قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة وهي عبارة عن جزء من غطاء خشبي لتابوت يمثل وجهًا آدميًا، الذي قام أحد المواطنين الألمان بتسليمه إلي المكتب الثقافي المصري في برلين تنفيذًا لوصية والدته بإعادته إلى مصر بعد وفاتها. صرحت بذلك  مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، السفيرة  إيمان الفار، وأن هذه الجهود تأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الخارجية في مجال الحفاظ على تراث مصر الثقافي والحضاري.

وقامت السفارة المصرية في برلين بالتنسيق مع المكتب الثقافي بإجراء معاينة مبدئية للقطعة الآثرية قبل إعادتها عن طريق مديرة المتحف المصري في برلين التي أكدت أنها قطعة أثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة، وهو ما أكدته أيضًا اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الآثار بمحضر التسليم والتسلم الخاص بالقطعة الأثرية، والمحرر بين وزارتيّ الخارجية والآثار، حيث تسلم خبراء وزارة الآثار القناع الأثري من مقر وزارة الخارجية بعد فحصه والتأكد من أثريته ومصريته لإيداعه في المتحف المصري بالتحرير واتخاذ ما يلزم بشأنه من أعمال ترميم.

وأعربت الخارجية المصرية عن خالص الشكر والتقدير لتجاوب حائزي القطع الأثرية المصرية مع النداءات المتكررة من بعثاتها التمثيلية بالخارج لإعادة القطع الأثرية المهربة إلى موطنها الأصلي، حفاظًا على التراث الإنساني بوجه عام، وعلى التراث الثقافي والحضاري لمصر بوجه خاص.

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