فيديو | ما حكاية “رجل مسلم” التي حققت 36 مليون مشاهدة في 4 أيام؟

قام فريق الراب الكندي Deen Squad المعروف بإنتاج أغانٍ تعرِّف بالإسلام ومبادئه، بطرح أغنيةٍ جديدةٍ تحمل اسم Muslim Man أو “رجل مسلم”.

الأغنية التي أداها الشابان جاي دين وكارتر زاهر، حققت أكثر من 36 مليون مشاهدة بعد عرضها بـ 4 أيام فقط، نقلاً عن “هافنتجون بوست”.

>كيف بدأ الفريق؟

بداية الفريق كانت قبل 9 أشهر، وبالتحديد في شهر يناير 2015. وبحسب جاي دين، فإن الهدف من إنشائه كان نقل رسالة عن الدين الإسلامي للعالم من خلال الأغاني والموسيقى.

الأغنية الجديدة تم إنتاجها قبل شهر والتي يقول المغني جاي دين لـ “هافينغتون بوست عربي” عنها، ”أردنا من خلالها أن نقول للعالم أن الدين الإسلامي يحمل معانٍ إنسانية حقيقية، وأنه دين سلام”.

ويبدي الفريق شعوراً بالفخر بعد أن تم عرض الأغنية، إذ يرى أنه قام بإنتاج عملٍ فنيٍ جيدٍ لـ “نظهر للعالم جمالية هذا الدين التي يجهلها الكثيرون نتيجةً لما يتصوره البعض للأسف أن الدين الاسلامي يشجّع على الإرهاب وهذا ليس حقيقياً”.

الأغنية قام بكتابتها أيضاً جاي دين وكارتر زاهر، وقاما باختيا أحد الألحان الغربية الشهيرة لها.

نجاح باهر للأغنية

وقال جاي دين إن الأغنية حققت انتشاراً كبيراً، ففي 4 أيام فقط شاهد Muslim Man أكثر من 36 مليون مشاهد على صفحات الشبكات الاجتماعية”.

وعبر دين عن فرحته وفخره لما حققته الأغنية من نجاح من جهة، ولما قال أنه تحقيق الهدف المرجو منها، “وهو إيصال صوتنا إلى العالم بأننا مسلمون، والإسلام دينٌ يحث على النجاح والسلام، وليس الصورة النمطية الغير صحيحة أن المسلمين غير ناجحين”.

أما المغني الآخر المشارك في الأغنية كارتر زاهر – وهو كندي من أصول لبنانية -، فأوضح أن تصوير Muslim Man تم في مدينة تورونتو، وتحديداً في شارع “دندس” الشهير.

زاهر أشار إلى أن النجاح الذي حققته الأغنية يشجعه هو وفريقه على إنتاج ألبوم خاص، بكلماتٍ وألحانٍ أصليةٍ غير مقتبسة، ”ونتمنى أن ننتجه في الصيف القادم”.

وختم زاهر حديثه بالقول إن الفريق سيكون بمنتهى السعادة إذا ما وجهت لهم الدعوة للغناء في أي من بلدان العالم العربي.

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