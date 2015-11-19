أطفال مكتبة دمنهور يحتفلون باليوم العالمى للطفولة

احتفلت مكتبة مصر العامة بدمنهور باليوم العالمي للطفولة، وذلك بحضور أطفال حضانة المكتبة وأولياء أمورهم تحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واشراف المهندسة نادية عبده نائبة المحافظ ورئيس مجلس إدارة المكتبة.

وقال بيان عن المحافظة اليوم، أنه أقيم حفل فني تضمن فقرات غنائية بأداء أطفال حضانة المكتبة بعد أن رسم علي وجوهم أشكال بالألون الطبيعية، كما تم تقديم فقرة لمسرح العرائس عن يوم الطفولة بالاضافة لمسابفة ترفيهية تضمنت المعلومات العامة بعنوان " عروستي " وتوزيع الهدايا علي الفائزين.

وأقيم بالحفل عرض أزياء للاطفال بملابس مختلفة بالإضافة لفقرة العريس والعروسة الذي شارك فيها الأطفال بملابس البدل والفساتين وفي نهاية الاحتفال اقيمت ورش عمل عن " طي الورق " بهدف تنمية عضلات اليدين الصغيرة للاطفال.