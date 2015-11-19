أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مؤتمر للقبائل العربية والمصرية لدعم الرئيس فى الفيوم

Google+ Print
مؤتمر للقبائل العربية والمصرية لدعم الرئيس فى الفيوم مؤتمر للقبائل العربية والمصرية لدعم الرئيس فى الفيوم
نظم المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية مؤتمرًا حاشدًا تحت شعار "قبائل مع الرئيس حتى النصر"، تحت رعاية وحضور المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ورموز وشيوخ القبائل العربية والمصرية.

وشهد وقائع المؤتمر اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق، واللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، واللواء خالد جبرتى، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حسن حمودة، السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، والنائب البرلمانى أحمد رسلان، نائب رئيس المجلس التنفيذى للقبائل العربية والمصرية، وأشرف مغيب، منسق عام المؤتمر، وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالفيوم والمحافظات الأخرى.

ومن جانبه، أشاد محافظ الفيوم بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضرورة تكاتف كافة قوى الشعب خلف القيادة السياسية للمساهمة فى تحقيق الآمال والتطلعات.

ووجه المحافظ رسالة إلى نواب البرلمان الجدد بضرروة أن يكونوا على مستوى التطلعات التى ينتظرها منهم الشعب فى مواجهة التحديات والأخطار التى تحيط بالوطن.

ومن جهته، أشاد نائب رئيس المجلس التنفيذى للقبائل العربية والمصرية، بدور القوات المسلحة فى تحقيق الأمان والاستقرار فى البلاد، مُثمنًا دور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قيادة سفينة الوطن فى مرحلة حرجة من عمر البلاد حتى وصل بها إلى بر الأمان، فضلاً عن الإنجازات الكبيرة التى تحققت فى عهده مثل مشروع قناة السويس الجديدة الذى يُعد إعجازًا يُجسد المشاركة المجتمعية وعزيمة المصريين فى إنجاز هذا المشروع العملاق شريان الحياة والتنمية فى البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر