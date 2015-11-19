مؤتمر للقبائل العربية والمصرية لدعم الرئيس فى الفيوم

نظم المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية مؤتمرًا حاشدًا تحت شعار "قبائل مصر مع الرئيس حتى النصر"، تحت رعاية وحضور المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ورموز وشيوخ القبائل العربية والمصرية.

وشهد وقائع المؤتمر اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق، واللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، واللواء خالد جبرتى، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حسن حمودة، السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، والنائب البرلمانى أحمد رسلان، نائب رئيس المجلس التنفيذى للقبائل العربية والمصرية، وأشرف مغيب، منسق عام المؤتمر، وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالفيوم والمحافظات الأخرى.

ومن جانبه، أشاد محافظ الفيوم بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضرورة تكاتف كافة قوى الشعب خلف القيادة السياسية للمساهمة فى تحقيق الآمال والتطلعات.

ووجه المحافظ رسالة إلى نواب البرلمان الجدد بضرروة أن يكونوا على مستوى التطلعات التى ينتظرها منهم الشعب فى مواجهة التحديات والأخطار التى تحيط بالوطن.

ومن جهته، أشاد نائب رئيس المجلس التنفيذى للقبائل العربية والمصرية، بدور القوات المسلحة فى تحقيق الأمان والاستقرار فى البلاد، مُثمنًا دور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قيادة سفينة الوطن فى مرحلة حرجة من عمر البلاد حتى وصل بها إلى بر الأمان، فضلاً عن الإنجازات الكبيرة التى تحققت فى عهده مثل مشروع قناة السويس الجديدة الذى يُعد إعجازًا يُجسد المشاركة المجتمعية وعزيمة المصريين فى إنجاز هذا المشروع العملاق شريان الحياة والتنمية فى البلاد.