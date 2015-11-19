سقوط عاطل متهم بالنصب على المواطنين بزعم إنهاء التراخيص بـ"مرور التبين"

ألقى ضباط مباحث المرور بالقاهرة القبض على عاطل لقيامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء تراخيص سياراتهم مقابل مبالغ مالية بمرور التبين، وحرر محضر بالواقعة.

كانت مباحث المرور بالقاهرة تمكنت من ضبط "جمال.م.أ" عاطل أثناء قيامه بالتقدم لوحدة تراخيص مرور التبين، وبحوزته أوراق تجديد رخصة السيارة رقم أ ص ف 189 ماركة شيفرولية موديل 2001م المقيدة باسم شركة للمقاولات، وأوراق تجديد ترخيص السيارة رقم أ س ر 849، بطاقة ضريبية، وخطاب منسوب لمصلحة الضرائب باسم "صفاء.ح"، وإيصال سحب رخصة قيادة "علاء.ر"، ومبلغ مالى 3 آلاف جنيه.

وبمناقشته اعترف بمزاولة أعمال النصب والسمسرة على المواطنين المترددين على وحدة المرور عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء التراخيص، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات أعمال السمسرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4394 لسنة 2015م جنح التبين، وتولت النيابة العامة التحقيق.