بالصور.. جمارك السخنة تضبط 3 حاويات بها كمية كبيرة من المنشطات الجنسية

تمكنت سلطات جمارك العين السخنة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، برئاسة كل من حلمى أبو الحسن، وأحمد شحاتة، من ضبط ثلاث حاويات قادمة من الصين بداخلها كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات الجنسية والألعاب النارية المحظور استيرادها، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، الخميس، إنه أثناء إنهاء إجراءات المعاينة لمشمول البيانات الجمركية الواردة باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير، والصنف طبقا للمستندات مواسير بلاستيك، تلاحظ تزوير توقيع مأمور الحركة وبفحص الحاويات تبين وجود كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات الغذائية والألعاب النارية فى حاويتين وجار فحص الحاوية الثالثة.

وأشار إلى أن جاد عساف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.



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