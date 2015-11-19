حبس المتهم بسرقة كلب ابن النائب العام الراحل 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة فاقوس الجزئية منذ قليل، حبس المتهم بسرقة الكلب الألمانى من سائق المستشار محمد بركات 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتواصل أجهزة الأمن بالشرقية جهودها للعثور على الكلب الذى يصل ثمنه لـ 86 ألف جنيه، وتعرض للسرقة أثناء وجوده مع سائق صاحبه ابن المستشار الشهيد هشام بركات.

كان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية تلقى إخطار من مركز شرطة فاقوس بابلاغ "حسين. أ"- سائق مقيم فى قرية النوافعة التابعة لمركز فاقوس اتهم فيه "عصام .أ .م .أ "- 18 سنة مقيم بذات القرية و2 آخرين بسرقة كلب ألمانى ثمنه 86 ألف جنيه، وتحرر المحضر رقم 29713 جنح المركز لسنة 2105.

وأفاد مصدر رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، أن "حسين " يعمل سائقا عند المستشار محمد بركات نجل النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، وأن الكلب ملك المستشار محمد بركات ومن نوع نادر ألمانى وله جواز سفر، وتم شراؤه من ألمانيا، والسائق حضر به إلى محل إقامته بقرية النوافعة وبعض الأهالى شاهدوه معه، واتهم 3 أشخاص بسرقته وبيعه فضبطت قوة أحدهم - صاحب محل قطع غيار وموتسكيلات - وبتفتيش منزل المتهم لم يعثرعلى الكلب.

وفى سياق متصل ذهبت أسرة المتهم بسرقة الكلب إلى النيابة العامة بفاقوس للاطمئنان عليه وقال محاميه إن تحريات المباحث لم تتوصل إلى تورطه فى سرقة الكلب، وضبطه جاء بناء على اتهام "السائق" له.