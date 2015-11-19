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مسئول روسى : ربط رحيل بشار الأسد بمحاربة "داعش" منطق إجرامى

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مسئول روسى : ربط رحيل بشار الأسد بمحاربة "داعش" منطق إجرامى مسئول روسى : ربط رحيل بشار الأسد بمحاربة "داعش" منطق إجرامى

>أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن ربط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد بمحاربة "داعش" بمثابة منطق إجرامي.

وقالت زاخاروفا في تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "ما علاقة الأسد؟ من دون شك هناك أزمة سياسية في سوريا، ويعملون عليها. لكن الحديث عن وجوب وجود شرط لمحاربة الإرهاب، لنتوصل إلى رحيل الأسد وبعد ذلك نحارب الإرهاب هو بمثابة منطق إجرامي، لأننا نحكم على المدنيين في أي دولة بتكرار أحداث باريس".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن التهديدات الإرهابية المتفاقمة لا تدع مجالا للمطالبة بتغيير السلطة في بلدان تواجه الإرهاب تحت ذريعة تضافر جهود مكافحة الإرهاب، وخاصة في سوريا.
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