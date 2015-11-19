مباحث دمياط تضبط شاب ينتحل صفة انثى لتصوير الرجال بأوضاع مخلة بدمياط

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز كفر سعد برئاسة النقيب محمد ابو العز بالاشتراك مع ضباط فرع شرق الدلتا" للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق" من ضبط على. ا. ا. سن 22 نجار ومقيم بناحية كفر سعد، وذلك لقيامه بعمل علاقات عن طريق شبكة الانترنت وادعائه بأنه أنثى والإيقاع بضحاياه "من الذكور" وتصويرهم فى أوضاع مخلة، وعقب ذلك يقوم بابتزازهم وذلك لعدم نشر صورهم على مواقع إباحية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع عبد البديع. م. م.سن 31 نجار "هارب"، وضبط بحوزته هاتف محمول عليه صور لبعض ضحاياه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط المتهم الثانى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5762 إدارى مركز شرطة كفر سعد لسنة 2015.