فيديو | اعتقال “مقنع كندا” الذي هدد بقتل عربي كل أسبوع في مونتريال

تمكّنت الشرطة الكندية، أمس الأربعاء، من توقيف “رجل الجوكر”، الذي نشر شريط فيديو، هدد فيه بقتل المسلمين والعرب في كيبيك بمونتريال.

صحيفة “مونتريال جازيت” نقلت عن شرطة مونتريال تأكيدها توقيف الشاب جيسي بالانتير البالغ من العمر 24 عاماً في مونتريال الشمالية، بعد مداهمة منزله في سانت مونزليت.

وكانت لقطات فيديو على الإنترنت أظهرت هذا الأسبوع رجلاً يرتدي قناع “جوكر” يهدد “بقتل عربي كل أسبوع” في مونتريال بكندا.

الشاب الكندي قال في الفيديو بلكنة فرنسية كيبكية واضحة: “بالنسبة للأسبوع القادم ستكون هناك جرائم قتل في جميع أنحاء كيبيك، سنقوم بتصفيتهم جميعاً، واحداً بعد الآخر، لقد تحمّلنا أذى الإسلام بما يكفي”.

وقال الشاب المجهول إنه جنّد أكثر من 10 أشخاص للمشاركة في سلسلة الجرائم التي ينوي القيام بها.

كما ظهر في الفيديو وهو يحمل مسدساً في يده، وقال: “سأطلق رصاصة على رأس عربي كل أسبوع، بدءاً من الأسبوع القادم، أؤكد لكم أني جاد”.

ووفق “هافينجتون بوست” فمن المقرر أن يقضي جيسي بالانتير 4 أيام رهن التحقيق في مقر احتجازه، بعد توقيفه بتهمة توجيه تهديدات بقتل أفراد من الجالية العربية في مونتريال، في شريط فيديو نشره على “يوتيوب”، وقد يواجه أحكاماً بالسجن قد تصل إلى 14 عاماً.

وبناءً على طلب من محاميه، سيقضي “بالانتير” فترة الاعتقال في المركز الطبي لمقر الاحتجاز؛ نظراً لظروفه الصحية حتى الاثنين المقبل، الذي سيشهد جلسة الاستماع لأقواله.

ويتحرك “بالانتير” على كرسي متحرك منذ أن أصيب العام الماضي بإصابات في عظامه، بينما كان يمارس رياضة رفع الأثقال.

“بالانتير”، وحسب الصحيفة، يواجه تهماً بالتهديد بالقتل أو إلحاق الأذى بأعضاء الجالية العربية، والتحريض على الكراهية ضد جماعة محددة، وبث الخوف بين أفراد الجالية العربية في مونتريال، واستخدام سلاح وهمي لتنفيذ الجريمة.

وفقاً لمحاميه، فقد اعتبر “بالانتير” أنها كانت “مزحة”، وأن “الأمر لم يكن سوى مقطع فيديو قصير، وحينما أدرك البلبلة التي ولّدها قام بإزالته”.

يُذكر أن “بالانتير” كان قد تم خضوعه للتحقيق في عام 2011 بتهمة تهديد زوجته، وتمّت تبرئته في عام 2012.

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