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الرئيس السيسى لـ"فرنسا وروسيا": مصر معكم فى مواجهة الإرهاب الدولى

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الرئيس السيسى لـ"فرنسا وروسيا": مصر معكم فى مواجهة الإرهاب الدولى الرئيس السيسى لـ"فرنسا وروسيا": مصر معكم فى مواجهة الإرهاب الدولى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تمت مناقشة موضوع المحطة النووية فى الضبعة بمجلس الأمن القومى، لاتخاذ ما يلزم طبقا للقواعد المعمول بها لكى هناك موافقة بالإجماع على المشروع، وتمت مراجعة كافة المسائل والقضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار فى .

وتابع الرئيس خلال كلمته عقب توقيع اتفاقية الضبعة النووية: "كان لنا موقف من الإرهاب أعلناه منذ تولينا المسئولية، وقلنا أن هذا الأمر يحتاج إلى استراتيجية وجهد دولى مشترك لمجابهة هذه الظاهرة، وهذا الأمر لا بد أن نجابهه بالشكل المناسب من منظور أمنى وفكرى وثقافى واجتماعى وخطاب دينى، وقلنا لأننا سنعانى كلنا منه".

وأضاف الرئيس السيسى: "ما يقرب من سنتين من هذا الكلام شايفين ايه اللى بيحدث فى العالم"، مستطرداً :"بنأكد مرة تانية إن إحنا نشارك بقوة وبفاعلية مع كل الجهود من أجل مكافحة الإرهاب فى المنطقة لأمن وسلامة واستقرار المنطقة وشعوبنا والعالم"، مردفاً :"بوجه الرسالة دى للقيادة الروسية والشعب الروسى، والقيادة الفرنسية والشعب الفرنسى.. نحن معكم فى مواجهة الإرهاب.. زى ما قلنا قبل كده للتحالف ان احنا مشاركين فى التالف الدولى لمكافحة الإرهاب..والجهود لازم تبقى جهود عالمية لأن الظاهرة خطيرة وتأثيرها مدمر للأمن فى المنطقة والعالم كله".

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