أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السيسي: توقيع الاتفاق النووي رسالة لحجم العلاقات المصرية مع روسيا

Google+ Print
السيسي: توقيع الاتفاق النووي رسالة لحجم العلاقات المصرية مع روسيا السيسي: توقيع الاتفاق النووي رسالة لحجم العلاقات المصرية مع روسيا

 

الرئيس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس،  إن توقيع اتفاق مع الجانب الروسي بشأن إنشاء برنامج نووي سلمي في ، له دلالات قوية  في أعقاب الظروف التي نمر بها حاليا، وهذا التوقيع رسالة لحجم العلاقات مع روسيا، ودليل على أن الشعب المصري متفهم لشواغل المواطن الروسي وقياداته لتأمين مواطنيهم، بعد حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء.

وأكد السيسي، أنه منذ وقوع الحادث أبدت مصر بكل تفهم، تعاونها مع اللجان التي تم إرسالها من روسيا والدول المعنية، بهدف التوصل للحقيقة.

وأضاف السيسي:  ”اتخذنا العديد من المطارات والموانئ وكافة المنشآت ولن نتوقف عن التعاون مع كل من يريد الاطمئنان معنا عن أنه لا يوجد ثغرة تؤدي إلى أي خطأ”.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج