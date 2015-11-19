السيسي: توقيع الاتفاق النووي رسالة لحجم العلاقات المصرية مع روسيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن توقيع اتفاق مع الجانب الروسي بشأن إنشاء برنامج نووي سلمي في مصر، له دلالات قوية في أعقاب الظروف التي نمر بها حاليا، وهذا التوقيع رسالة لحجم العلاقات مع روسيا، ودليل على أن الشعب المصري متفهم لشواغل المواطن الروسي وقياداته لتأمين مواطنيهم، بعد حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء.

وأكد السيسي، أنه منذ وقوع الحادث أبدت مصر بكل تفهم، تعاونها مع اللجان التي تم إرسالها من روسيا والدول المعنية، بهدف التوصل للحقيقة.

وأضاف السيسي: ”اتخذنا العديد من المطارات والموانئ وكافة المنشآت ولن نتوقف عن التعاون مع كل من يريد الاطمئنان معنا عن أنه لا يوجد ثغرة تؤدي إلى أي خطأ”.