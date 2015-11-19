السيسى: سداد تكاليف المحطة النووية سيتم على 35 سنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشروط والدراسات التى اتخذت قرار إنشاء المحطة عليها راعت كل الاعتبارات حتى نصل إلى التوقيع اليوم، مضيفا: "ده أفضل عرض من المنظور الاقتصادى دون الدخول فى تفاصيل لأسباب تتعلق بالعقد المبرم اليوم".

وأعلن الرئيس السيسى أنه سيتم سداد قيمة المحطة النووية على 35 سنة، مؤكدا أن الدولة والموازنة العامة للدولة لن تتحمل فى سداد تكاليف إقامة هذه المحطة بل سيتم السداد من الانتاج الفعلى للكهرباء التى سيتم توليدها من هذه المحطة.

وتابع السيسى فى كلمته عقب إبرام عقود انشاء المحطة النووية، "إننا تحصلنا على معرفة وعلوم مرتبطة بالاستخدام السلمى للطاقة النووية وتحصلنا على تدريب وتأهيل شبابنا وعلماءنا فى هذا المجال بشكل كامل، وتحصلنا على أن الشركات المصرية تعلم بلا ما لا يقل عن 20% من العقد".

السيسى بعد توقيع اتفاق إنشاء محطة نووية: بدأنا أول خطوة لتنفيذ حلم مصر

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السيسى يشهد توقيع اتفاق مصر وروسيا لإنشاء المحطة النووية بالضبعة

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