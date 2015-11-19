"النمنم" ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان قصر ثقافة شرم الشيخ

قام حلمى النمنم، وزير الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بزيارة لقصر ثقافة شرم الشيخ، حيث وافق النمنم على المقايسة التقديرية المقدمة من قبل المحافظة، لتطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بمبلغ 10 ملايين جنيه، ليصبح قصرًا عالميًا وحضاريًا ومركز إشعاع ثقافى، حيث شملت الدراسة تغييرًا شاملًا للمسرح القديم، وإنشاء مسرح صيفى مكشوف، ولاند سكيب، وصالة لكبار الزوار وتكييف مركزى.

وسيقوم بالتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة، حيث أصدر المحافظ أوامره بتطوير المنطقة أمام القصر المحيطة به لتصبح منطقة جذب ثقافى لقاطنى شرم الشيخ والوفود الزائرة.

كما كلف وزير الثقافة سعيد الهمشرى، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، بمتابعة تنفيذ الأعمال حتى يتم يتم الانتهاء منها وافتتاحها فى 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء.

وتفقد الوزير أيضًا المركز الثقافى ومكتبة الطفل بهضبة أم السيد، واستعرض المحافظ خطته لتطوير المركز ليصبح مصدرًا للإشعاع الثقافى، ومعملا للغات، لافتا إلى وجود كتب مخصصة للمركز تبلغ قيمتها 1 مليون جنيه.