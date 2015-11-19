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مدير أمن الإسماعيلية: المدينة مؤمنة.. ولن نسمح بأى تجاوز فى الانتخابات

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مدير أمن الإسماعيلية: المدينة مؤمنة.. ولن نسمح بأى تجاوز فى الانتخابات مدير أمن الإسماعيلية: المدينة مؤمنة.. ولن نسمح بأى تجاوز فى الانتخابات
قال اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إن عملية تأمين مقار اللجان الانتخابية، منسقة مع قيادات الجيش الثانى الميدانى، بالإضافة إلى خطة موازية لتأمين المدينة نفسها وتحركات المواطنين.

وأضاف العزازى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإسماعيلية تمتاز بأن بها منظومة مراقبة بالكاميرات تغطى أغلب مناطق ولجان المدينة، وبذلك تكون خطة التأمين مكتملة، ولن نسمح بأى تجاوز يعكر صفو الانتخابات.

وعقد قائد الجيش الثانى الميدانى اجتماعًا تنسيقيًا مع مديرى الأمن ومحافظى محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء، والشرقية ودمياط، الدقهلية، لمناقشة تأمين انتخابات المرحلة الثانية بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وقال مدير أمن الإسماعيلية: "ننسق مع القوات المسلحة وخطة وزارة الداخلية لتأمين المدينة بالمواقع الشرطية وتأمين اللجان، لتأمين تنقلات الناخب من خروجه من منزله والادلاء بصوته ثم العودة مرة أخرى.

وأضاف: "يحدد لكل مركز انتخابى نطاق آمن، يقوم ضباط إدارة المفرقعات بتعقيم المنطقة والمنشأة"، مشيرًا: أطلب من أى مواطن إبلاغ الشرطة بأى جسم غريب يشك فيه، أو الاشتباه فى أشخاص غرباء عن المنطقة.
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