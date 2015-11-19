قبائل الإسماعيلية يقيمون مؤتمرا لدعم المرشح عبد الملك التوادرى بالانتخابات

نظم شيوخ وأبناء القبائل وأبناء الإسماعيلية اليوم مؤتمرًا بالإسماعيلية، لدعم الدكتور عبد الملك التوادرى، والذى ينافس على أحد مقعدى الدائرة الأولى بالإسماعيلية.

وكان فى مقدمة الحضور الشيخ كامل مطر رئيس المجلس القومى لشئون القبائل المصرية عن قطاع شرق والمتحدث الرسمى باسم المجلس، والشيخ هليل أبو القيعان القاضى العرفى، والشيخ إبراهيم سليمان وعدد من شباب وشيوخ القبائل.

وقال التوادرى، إن لديه خطة طموحة ورائدة من أجل النهوض بدور المرأة فى محافظة الإسماعيلية، مما جعل فتيات وسيدات الإسماعيلية يعلنون دعمهم الكامل له مرددين "التوادرى يا بلاش واحد غيره ميلزمناش".

يذكر أن عبد الملك التوادرى مرشح عن الدائرة الأولى بالإسماعيلية، والتى تضم أحياء أول وثانى وثالث الإسماعيلية.

>