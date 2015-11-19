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36 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد بشبرا الخيمة

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36 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد بشبرا الخيمة 36 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد بشبرا الخيمة
يتنافس 36 مرشحًا على 3 مقاعد بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وجميعهم يسعى بشتى الطرق لحصد الأصوات والفوز بأحد المقاعد ما يجعل الحسم من الجولة الأولى شبه مستحيل.

يخوض السباق "حاتم عودة"، ابن شقيق النائب الأسبق محمد عودة، معتمدا على رصيد كبير بين العائلات، ويترشح عن حزب مستقبل وطن كونه ممثلا عن الشباب.

كما يدخل المنافسة عصام غالى، المحامى ورجل الأعمال، عضو مجلس محلى المحافظة السابق، ويخوض السباق ممثلا عن "المصريين الأحرار"، ويطمح فى أن يكون طرفا فى معركة الإعادة، وفى نفس الحال مع نائب الشورى الأسبق بالدائرة المهندس عبد السلام الخضراوى، الذى قرر خوض السباق معتمدا على رصيده السابق بين الناخبين ويدخل السباق أيضا محمد الحاج، رئيس المجلس الشعبى المحلى لمدينة شبرا الخيمة سابقا، ويتمتع بدعم كوادر المحليات القديمة فى الدائرة فضلا عن عائلته.

ويضم الصراع الانتخابى محمد المغربى، مرشح حزب الوفد، والذى استطاع أن يحقق شعبية بعد الثورتين من خلال التواجد بين الجماهير ويطرح نفسه باعتباره عنوانا للتغيير.

ودفع حزب النور بوجه جديد وهو محمد محمد خير الله، ويعتمد على كل كوادر السلفيين، ويواجه معارضة شديدة فى الشارع الذى يرفض "تيار الإسلام السياسى".

ويخوض السباق من الأحزاب الأخرى مصطفى عيسى عن حزب الحركة الوطنية، وأشرف فرج عن "المؤتمر"، ونادية عبد ربه مصطفى عن حزب الحرية، وأيمن محمد جمال عن حزب القومى، ومدحت حبيب فكرى حزب المصرى الديمقراطى، ومجموعة أخرى من المستقلين وهم ثريا الشيخ، ونادى صابر، وسيد موافى، ومحمد محمد عبد الحميد، وخالد يوسف، وبدوى حنفى، وعبد العظيم شحاتة، ومحمد عبد الفتاح، وعصام ناصر، ومدحت حسن كمال، وخالد مصطفى، وسمير زاهر، وأسامة حمدان، وأحمد محمود حسانين، وهانى طاهر، وعصام عبد المعطى، وعوض سيد، وكرم منصور، وعماد البحراوى، وحنان حافظ، وخالد شندى، وعادل مسلم، وحسين ثابت، وعبد السلام محمود.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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