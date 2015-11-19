خطورة الولادة في الشهر السابع

أجمع أطباء النساء والتوليد على أن الشهر السابع منعطف يصعب تجاوزه بسهولة؛ فأي شيء بسيط قد يصبح خطيراً في هذه المرحلة من الحمل. ويؤدي إلى ولادة قبل الأوان.

عن أهمية هذا الشهر وأسباب الولادة قبل الأوان، وملامح أعضاء هذا الطفل، وما يحدث للأم أيضاً من تغييرات، وعن التحذيرات وطرق العناية بالطفل الخديج، يحدثنا الدكتور محمد إكرام، استشاري النساء والتوليد بمستشفى الجلاء.

أسباب ولادة الشهر السابع

* أولها: تحرك المشيمة نحو عنق الرحم. ومرض الحامل بالإيدز، تسمم الحمل السكري، ارتفاع ضغط الدم.

* ثانياً: إصابة الأم بمرض معد أثناء حملها كداء المقوسات، أو التهاب يسبب نزلة صدرية.

* إصابة الأم بصدمة نفسية أو جسدية.

ملامح الطفل الخديج

* يتمتع بإدراك حسي متنبه للغاية، يدرك الأحداث والأصوات والأحاسيس.

* حين يتحرك فهو يرد على إثارة معينة، فيعبر عن رضاه أو انزعاجه.

* يدرك الانفعالات التي تشعرين بها، عبر الأدرينالين الذي تفرزينه.

* تظهر حركة التنفس عموماً أثناء فترات نشاط الجفنين المرتبطة بنومه أو يقظته.

* يبلغ طوله في الشهر السابع 22سم من قمة رأسه حتى عصعصته، و34 سم من قمة رأسه حتى عقبيه.

* وزنه كيلو جرام واحد، وفي نهاية الشهر سيبلغ طوله 25 سم.

* إذا كنت تحملين بصبي تنزل الخصيتان إلى الحالبين في الأسبوع الثامن والعشرين، ثم تتركان الحالبين في الأسبوع الثلاثين؛ لتأخذا مكانهما في كيس الخصيتين أو الصفن.

* إذا كنت تحملين ببنت، فستتلف ملايين البويضات الموجودة في مبيضها. فيما تكمل 400 أو 500 خلية طريقها نحو النضج.

* شبكية العين تبقى عاطلة عن العمل، وفي هذه المرحلة تزداد الرموش طولاً.

تغيرات تطرأ عليك عند الولادة بالشهر السابع

يزداد وزنك بمعدل 400 جرام في الأسبوع السابع والعشرين من الحمل، وتتسارع دقات قلبك،

لا تفرغ المرارة محتواها جيداً، ويبقى الخوف من تكوّن الحصى.

تتجاوز سرعة تدفق دمك 185 ملل في الدقيقة الواحدة، ويظهر خط عامودي داكن يمتد من الصرة وحتى العانة.

للطفل الخديج عناية خاصة

* أبقيه في محيط رطب، ويجب تزويده بالأكسجين؛ لأن قدرته على التنفس محدودة.

* يجب أن يبقى في محيط حرارة 36 درجة.

* يجب الانتباه إلى عضلاته فهي رخوة، ويفتقر الدم فيها إلى الكريات الحمراء.

* قدرته على مقاومة العدوى ضعيفة وجهازه العصبي غير مكتمل.

* يتفاعل مع الأصوات بشكل عام، فيجب أن يتم التواصل بينه وبين أهله في أسرع وقت ممكن.