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أسباب تأخر الحمل الثاني

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أسباب تأخر الحمل الثاني أسباب تأخر الحمل الثاني

الخميس 19-11-2015 19:15

حلم كل امرأة ان تصبح اما وتكون اسرة، ومع ولادة اول طفل يبدأ هذا الحلم بالتحول الى حقيقة، ولكن سرعان ما تصاب المرأة بخيبة امل عندما تحاول ان تصبح حاملا للمرة الثانية ولكن حملها يتأخر! حدوث الحمل الأول بسهولة وبدون مشاكل لا يعني ان الحمل الثاني قد يحدث بنفس الصورة، فهنالك عدة أسباب عليك اخذها بعين الاعتبار عند تأخر حدوث حملك الثاني كي لا تصبح مقارنتك مع الحمل الأول غير منطقية. اليك اهم هذه الأسباب:

- عمرك: جودة البويضات وعددها قد يقل بعد الحمل الأول، خاصة أن كنت بالثلاثينيات من عمرك عند حدوث الحمل الأول.
- عمر زوجك: كذلك الحيوانات المنوية تتأثر بالعمر، فكلما تقدم عمر زوجك، كلما قل عددها وجودتها.
- وجود مشكلة في اإاخصاب: قد تكون لديك مشكلة في حدوث الاخصاب لم تعلمي بها من قبل وساءت بعد حدوث الحمل الأول.
- مشاكل الحمل الأول: إن كانت ولادتك قيصرية في حملك الأول او كانت لديك مشاكل في وضع المشيمة، فهذا قد يسبب بعض الالتهابات في الرحم او بعض الخدوش والتي تجعل عملية التخصيب صعبة.
- نمط حياتك: هنالك عوامل تؤثر على حدوث الحمل مثل التوتر والوزن الزائد.
- حبوب منع الحمل: تناول حبوب منع الحمل بعد ولادتك الأولى. قد لا يحدث الحمل الثاني فور توقفك عن تناولها وقد يأخذ وقتا ليعود جسمك وهرموناتك كالسابق.

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سيدتي