موسكو تنتظر من مصر قرارا بشأن معداتها الروسية على متن الحاملة "ميسترال"

أعلن مصدر فى التعاون العسكرى التقنى الروسى لوكالة "تاس" الروسية، أن بعض المعدات الروسية الخاصة بحاملة الطائرات الهليكوبتر الفرنسية "ميسترال" لم يتم إزالتها، حيث إن المتخصصين فى انتظار قرار مصر لشراء هذه المعدات.

وأشار المصدر إلى أنه تم تفكيك المعدات، ولكن الوصلات الخاصة بها لا تزال موجودة، وذلك لأن روسيا تنتظر قرار مصر، والذى ينبغى أن يتم بحلول أوائل ديسمبر.

يذكر أنه بدأ تفكيك المعدات الروسية من حاملة الطائرات "ميسترال" أواخر شهر سبتمبر، وذلك بعد فشل العقد بين روسيا وفرنسا، حيث إنه كان من المقرر أن تحصل موسكو على حاملتى ميسترال، ولكن باريس رفضت إكمال الصفقة، بسبب فرض العقوبات على روسيا لموقفها من الأزمة فى أوكرانيا.