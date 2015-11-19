"الداخلية" بعد تفتيش الوزراء بشرم الشيخ: "إجراء أمنى يخضع له الجميع"

علق اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، على التفتيش الذاتى للوزراء خلال دخولهم مطار شرم الشيخ أمس، قائلا: "مسألة التفتيش إجراء أمنى المفروض يخضع له كل الناس"، موضحًا أنه فى المطارات يتم تأمين الأشخاص وأيضًا تأمين الحقائب.

وأكد مساعد وزير الداخلية للإعلام، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" على قناة المحور، أن هذا الأمر إجراء طبيعى ينفذ على الجميع ويتم فى مطارات كثيرة، مشيرًا إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، شدد على عملية التفتيش والتأمين للأشخاص لأن هذا الأمر ينعكس على الراكب نفسه وعلى عملية التأمين بشكل عام.

وأضاف "عبد الكريم"، أنه وفقًا للاتفاقيات التى أبرمتها مصر مع عدد من المنظمات الدولية تقوم هذه المنظمات كل فترة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى لمراجعة الإجراءات الأمنية والتأمينية التى تتخذ فى المطارات المصرية لتأمين الحقائب والركاب، مؤكدًا أن هذه المنظمات تقوم بعمل عملية مراجعة شاملة لكل الإجراءات وتتبعها منذ وصول الركاب وحتى إقلاع الطائرة.