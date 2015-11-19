أوكرانيا: الأمن فى مطار شرم الشيخ يلبى المعايير الدولية

أعلن النائب الأول لوزير البنية التحتية لأوكرانيا فلاديمير شولمييستيرا، أن مفتشى وزارة النقل فى أوكرانيا أكدوا أن الأمن فى مطار شرم الشيخ بمصر يلبى المعايير الدولية.

وأوضحت وكالة "نوفستى" الروسية أنه فى وقت سابق، أرسلت أوكرانيا إلى مصر مفتش لإجراء فحوص أمنية فى مطار شرم الشيخ.

وأضافت الوكالة الروسية وفقاً للسلطات الأوكرانية أن المفتش الأوكرانى قام باستخلاص استنتاجات حول أمن الطيران فى مصر، وذكر أن نظام الأمن فى المطار يفى بجميع المعايير الدولية.

ووفقا له، سيتم إرسال تقرير لسلطات الطيران المصرية ووزارة الخارجية فى أوكرانيا.

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