أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أوكرانيا: الأمن فى مطار شرم الشيخ يلبى المعايير الدولية

Google+ Print
أوكرانيا: الأمن فى مطار شرم الشيخ يلبى المعايير الدولية أوكرانيا: الأمن فى مطار شرم الشيخ يلبى المعايير الدولية
أعلن النائب الأول لوزير البنية التحتية لأوكرانيا فلاديمير شولمييستيرا، أن مفتشى وزارة النقل فى أوكرانيا أكدوا أن الأمن فى مطار شرم الشيخ بمصر يلبى المعايير الدولية.

وأوضحت وكالة "نوفستى" الروسية أنه فى وقت سابق، أرسلت أوكرانيا إلى مفتش لإجراء فحوص أمنية فى مطار شرم الشيخ.

وأضافت الوكالة الروسية وفقاً للسلطات الأوكرانية أن المفتش الأوكرانى قام باستخلاص استنتاجات حول أمن الطيران فى مصر، وذكر أن نظام الأمن فى المطار يفى بجميع المعايير الدولية.

ووفقا له، سيتم إرسال تقرير لسلطات الطيران المصرية ووزارة الخارجية فى أوكرانيا.

- بالفيديو.. الوزراء يخضعون للتفتيش الذاتى فى مطار شرم الشيخ
>

- مطار شرم الشيخ يستقبل 26 رحلة طيران على متنها 3124 سائحا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج