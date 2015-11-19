الرئيس يطالب بتسريع نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويؤكد على دعمه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، بالمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير عرض خلال الاجتماع خطة عمل الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الارتقاء بمختلف الخدمات المُقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الصدد.

وأشار الوزير إلى أن أولويات عمل الوزارة تشمل التركيز على تحسين خدمات الانترنت وشبكات الهواتف المحمولة لضمان أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين، فضلاً عن تعظيم دور منظومة الاتصالات فى إطار عمل الحكومة، ولاسيما فى قطاعى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى كافة محافظات الجمهورية، والارتقاء بالصناعات الالكترونية.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد ثانى أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً على مستوى الدولة، حيث تبلغ صادرات القطاع سنوياً اثنى عشر مليار جنيه، فضلاً عن مساهمته فى توفير فرص العمل، ولاسيما للشباب، حيث يوفر القطاع 240 ألف وظيفة مباشرة و722 ألف وظيفة غير مباشرة.

وعرض الوزير لجهود الوزارة ومساهمتها فى تطوير قطاع البريد المصري، الذى يضم 3911 مكتباً للبريد فى مختلف محافظات الجمهورية يجرى تطويرها تكنولوجياً حتى تؤدى المهام الموكلة إليها على الوجه الأكمل، وتتمكن من تقديم خدمات جديدة للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التى تساهم فى دفع ونمو الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية العمل على تطوير قطاع الاتصالات من أجل تزويد مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة التى تمكنها من إنجاز أعمالها وتقديم الخدمات للمواطنين المصريين فى أقل وقت ممكن وبكفاءة عالية.

ووجه الرئيس بأهمية تحقيق معدلات نمو القطاع بوتيرة أسرع ليساهم فى توفير مزيد من فرص العمل وتشغيل الشباب.

وأشار المهندس ياسر القاضى إلى أن الوزارة تبذل جهوداً دؤوبة للمساهمة فى بناء وتنمية المجتمع من خلال تقديم أفكار وحلول تكنولوجية وغير تقليدية بما يُعظم من مساهمة القطاع فى الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى الارتقاء بالمستوى الثقافى والعلمى العام فى مصر، ودعم وتطوير قطاع السياحة.

وقال السفير علاء يوسف، إن الرئيس أكد على أهمية تطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامتداد خدماته لكافة أنحاء البلاد وخاصة فى محافظات صعيد مصر، مشدداً على أهمية برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات الكترونياً حتى يمكنهم الحصول على فرص العمل، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل فى هذا الشأن.

ننشر نص عقد "الضبعة" بين مصر وروسيا.. "روس آتوم" تنفذ المرحلة الأولى من المحطة النووية بقدرة 4800 ميجا وات بتكلفة 20 مليار دولار.. والأرض ملك مصر ولها حق التعاون مع دول أخرى.. وتشغيل أول مفاعل 2022