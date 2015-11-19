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"الخارجية" تؤكد: السودانيون يقيمون فى مصر وطنهم الثانى ولا تمييز ضدهم

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"الخارجية" تؤكد: السودانيون يقيمون فى مصر وطنهم الثانى ولا تمييز ضدهم "الخارجية" تؤكد: السودانيون يقيمون فى مصر وطنهم الثانى ولا تمييز ضدهم
التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان الشقيقة بالقاهرة، والذى سلم وزير الخارجية رسالتين من نظيره السودانى تتعلقان بتهنئة لحصولها على عضوية مجلس الأمن، والإعداد للاجتماع الوزارى السداسى لوزراء الخارجية والرى بكل من مصر وإثيوبيا والسودان فى شهر نوفمبر الجارى.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تطرق إلى ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام مؤخراً حول تعرض بعض الأخوة السودانيين المقيمين فى مصر لمضايقات، حيث أكد شكرى لسفير السودان أن الأشقاء السودانيين يقيمون فى مصر باعتبارها وطنهم الثانى، وأنه لا يوجد أى تمييز أو معاملة سيئة ضدهم.

وأوضح شكرى أن أى إجراءات تتعلق بمخالفات قانونية يتساوى فيها المصرى والسودانى أمام القانون، وطالب بموافاة وزارة الخارجية بأية حالات تحوم الشكوك حول تعرضها لأية مضايقات أو إجراءات متشددة للتحقق منها على الفور.

وأكد أبو زيد، أن وزير الخارجية حرص على التأكيد على أن الشعبين المصرى والسودانى ما هما إلا شعب واحد يعيش فى دولتين، وأن أبواب وزارة الخارجية المصرية ومكتبه هو شخصياً، مفتوح فى كل وقت لاستقبال سفير السودان والاستماع إلى أية شواغل لديه، باعتبار أن هذا هو الأسلوب الطبيعى والأمثل للحوار بين الأشقاء.

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مصر 365

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