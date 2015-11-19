"لا للأحزاب الدينية": أحمد عز له مرشحون من الباطن فى انتخابات البرلمان

قال حسين حسن المقرر القانونى لحملة لا للأحزاب الدينية، إن رجل الأعمال أحمد عز لديه مرشحوه من الباطن فى الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أنهم يخوضون الانتخابات تحت ستار المستقلين ويدعمهم رجل الأعمال بأموال هائلة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الاستعدادات النهائية للحملة فى المرحلة الثانية من الانتخابات، أنهم رصدوا اجتماعات لـ"عز" مع المرشحين بأحد الفنادق الشهيرة.. وتابع: "ما هى السياسات التى يرتبون لها فى تلك الاجتماعات؟، وهل نسمح بعودة رجال الوطنى المنحل إلى المشهد من جديد بعد إفسادهم الحياة السياسية فى مصر؟".

وأعلن المقرر القانونى لحملة لا للأحزاب الدينية، أن الحملة ستلاحق المتاجرين بالدين ومرشحى الوطنى المنحل أو المدعومين منهم، والفاسدين سياسياً تحت شعار: "صوتك لمين.. لا للمتاجرين بالدين".

واختتم حديثه بالمطالبة بزيادة عدد المعينين فى مجلس النواب من العمال والفلاحين والذين لم تعطيهم نظام الانتخابات فرصة للنزول هذه المرة.

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