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وكالة نوفستى: توقيع الاتفاق النوى بحضور السيسى وتنفيذه خلال 12 عاما

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وكالة نوفستى: توقيع الاتفاق النوى بحضور السيسى وتنفيذه خلال 12 عاما وكالة نوفستى: توقيع الاتفاق النوى بحضور السيسى وتنفيذه خلال 12 عاما
أعلنت شركة "روس أتوم" الروسية أنه سيتم توقيع الاتفاق النووى بين روسيا ومصر اليوم الخميس، وسيكون اتفاق تعاون فى بناء التكنولوجيات الروسية وتشغيل أول محطة للطاقة النووية فى .

وأوضحت وكالة "نوفستى" الروسية نقلاً عن الشركة أنه سيتم التوقيع بالفعل من جانب مدير عام شركة "روس أتوم" سيرجى كيريينكو ووزير الكهرباء والطاقة فى مصر محمد شاكر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشارت الوكالة الروسية أنه أيضا، سيتم توقيع اتفاق حكومى دولى بين روسيا ومصر على العمل معا فى الإدارات الإشرافية فى مجال الطاقة النووية.

وأشار كيريينكو إلى أنه سيتم توفير الوقود النووى لهذه الوحداث وتشغيلها وصيانة وإصلاح وحداتها، والتدريب النووى، وتقديم المساعدات لمصر على تحسين الإطار التنظيمى للطاقة النووية.

وأشار رئيس "روس أتوم"، وفقا لموقع الشركة، إلى أنه سيتم بناء المحطات وسيذهب أول المتخصصين الروس فى أوائل ديسمبر لموقع العمل وتوصيل المعدات وأعمال الاستكشاف وسيتم تنفيذ الاتفاق فى 12 عاما.


>- ننشر نص عقد "الضبعة" بين مصر وروسيا.. "روس آتوم" تنفذ المرحلة الأولى من المحطة النووية بقدرة 4800 ميجا وات بتكلفة 20 مليار دولار.. والأرض ملك مصر ولها حق التعاون مع دول أخرى.. وتشغيل أول مفاعل 2022
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