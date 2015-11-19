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مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 24 رحلة ألمانية على متنها 3000 سائح

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مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 24 رحلة ألمانية على متنها 3000 سائح مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 24 رحلة ألمانية على متنها 3000 سائح
قال مصدر بوزارة الطيران المدنى إن مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم الخميس 67 رحلة دولية وداخلية من بينهم 24 رحلة ألمانية على متنها 3000 سائح.

وأضاف المصدر أن اليوم يعد أكبر تشغيل للرحلات الألمانية بعد تداعيات حادث الطائرة الروسية، كما يستقبل المطار 7 رحلات بولندية على متنها 850 سائحا و4 رحلات سويسرية ورحلتين من كل من استراليا وبلجيكا والدنمارك والسويد وتركيا وأوكرانيا ورحلة واحدة من كل من التشيك وبيلاروسيا وانجلترا واليونان وهولندا ولاتونيا وتنزانيا على متنها مجموعات سياحية مختلفة و10 رحلات داخلية، بالإضافة إلى 3 رحلات روسية بدون ركاب .


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