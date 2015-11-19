مرشح بالعاشر يمتنع عن عمل توكيلات لمندوبين: أثق فى نزاهة الانتخابات

انتهى أغلب المرشحين الـ13 بالدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مدينة العاشر من رمضان، من عمل التوكيلات الخاصة بمندوبيهم فى اللجان الانتخابية، وتراوح عدد التوكيلات لكل مرشح من 10 إلى 30 مندوبًا فى 50 لجنة.

فيما أعلن المرشح حنا بشرى حنا، المرشح المستقل على المقعد الفردى رقم 8 رمز الجرس، أنه لن يعمل توكيلات لمندوبين له فى اللجان الانتخابية، وإنما فى حال كتب له الإعادة سيقوم بعمل توكيلات لـ3 أشخاص فى الفرز، قائلا: "أثق فى نزاهة الانتخابات بالمرحلة الثانية، وأثق أيضًا فى نزاهة القضاة والشرطة والجيش التى ستراقب الانتخابات، وأن الشعب المصرى لن يقبل أن يأتى له مرشح بالتزوير، فهو نفس الشعب الذى أقال رؤساء ووزراء قادرعلى إقالة مرشح أتى بدون إرادتهم".

يذكر أن دائرة العاشر من رمضان بها 50 لجنة انتخابية مقسمة على 6 مقرات رئيسية، وبها 110 آلاف صوت ممن لهم حق التصويت، مقسمة إلى 23 لجنة فى دائرة قسم أول بإجمالى 52 ألفًا و984 صوتًا فى 3 مقرات رئيسية هى مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة، ومدرسة السلام الابتدائية بالمجاورة 14 فى الكيرهاوس، ومدرسة مبارك كول بالمجاورة 33.

أما الـ3 مقرات بدائرة قسم ثانى العاشر، تضم 27 لجنة بإجمالى أصوات 57 ألفًا و10 أصوات من الناخبين فى 3 مقرات للجان وهى مدرسة الثانوية بنين بالمجاورة 38، ومدرسة عثمان بن عفان بالمجاورة 48، ومدرسة المجاورة 55.

ويتنافس 13 مرشحًا على مقعد واحد فردى وهم السيد حسن بكرى، رمز الساعة، وأحمد محمود الخطيب، رمز الحصان، وعادل السيد محمد، رمز الكف، ومحمد سعيد قبطان، رمز المركب الشراعى، ومحمود معتمد، رمز الشمعة، ومحمد حافظ الزاهد، رمز النخلة، وسناء سليمان أبو سمرة، رمز الجرار، وحنا بشرى، رمز الجرس، وجمال عطوة، رمز المدفع، ودرويش مصطفى درويش، رمز السهم، وسامى عبد العزيز، رمز الفنجان، وعلى أحمد على، وشهرته الدوكار، رمز الفأس، ومحمد محمد توفيق، رمز الفنار.