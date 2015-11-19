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بالصور.. مؤتمر جماهيرى ضخم للمرشح المستقل حمدى إبراهيم بشبرا الخيمة أول

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بالصور.. مؤتمر جماهيرى ضخم للمرشح المستقل حمدى إبراهيم بشبرا الخيمة أول بالصور.. مؤتمر جماهيرى ضخم للمرشح المستقل حمدى إبراهيم بشبرا الخيمة أول
قبل ساعات من الصمت الانتخابى للمرحلة الثانية من انتخابات برلمان 2015، اختتم الحاج حمدى إبراهيم حامد، والمرشح فردى مستقل عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، رمز الحصان ورقم (5)، فعالياتها الانتخابية بمؤتمر جماهيرى ختامى ضخم، استكمالًا لتعريف المواطنين بالمرشح الانتخابى وبرنامجه لتطوير الدائرة.

وتناول المؤتمر الجماهيرى، الذى عقد بجوار المصنع الحربى بشارع 15 مايو أسفل كوبرى عرابى بشبرا الخيمة، عرضا للبرنامج الانتخابى للمرشح، وسط حضور المئات من مؤيديه، الذين رفعوا لافتات ورددوا هتافات مؤيدة له.

وركز حمدى فى حديثه على حملته لتطوير العشوائيات التى تحتل مساحة كبيرة من شبرا الخيمة، مشيرًا إلى أن الملف على أولويات اهتماماته إن حصل على مقعد البرلمان عن الدائرة.

وطالب "حمدى إبراهيم" أهالى شبرا الخيمة أول بالخروج والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة يومى الأحد والاثنين القادمين، والتصويت داخل صناديق الاقتراع لمن يصلح من وجهة نظرهم.

وقال إبراهيم، إنه يشعر بالحب النابض فى قلوب أهالى شبرا الخيمة والذين جاءوا لتأييده فى المؤتمر الختامى لحملته الانتخابية، موضحاً، أن شبرا الخيمة تحتاج أن تظهر على الخريطة، من أجل تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية والمعيشية.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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