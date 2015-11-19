بالصور.. نفق مشاة المؤسسة بشبرا الخيمة يغرق فى "شبر ميه"

يعيش الآلاف من التلاميذ والأهالى بمدينة شبرا الخيمة، حالة من الرعب والقلق يوميًا بسبب خوفهم من انهيار نفق ميدان المؤسسة الذى أغرقته المياه الجوفية والصرف الصحى، فى الوقت الذى قام الباعة الجائلون بداخله بتمديد أسلاك كهربائية لإنارة النفق حتى يتمكنوا من الجلوس بداخله لبيع بضائعهم مما يعرض حياتهم للموت صعقا بالكهرباء من تلك الأسلاك أو تحت أنقاض النفق المهدد بالانهيار فى أى لحظة، بسبب تزايد تلك المياه الجوفية يوما بعد يوم دون أن يتدخل أحد من المسئولين للاستجابة لمطالب المواطنين بالحفاظ على حياتهم وأبنائهم من الموت.

رصد "اليوم السابع" نفق المشاة المهدد بالانهيار، ويعد النفق الطريق الوحيد الذى يعبره المواطنون وطلاب وطالبات المدارس للوصول إلى منازلهم وموقف الأتوبيسات والذى تحول إلى ماسورة مجارى بسبب طفح المياه الجوفية من الأرض بداخله، مما يهدد حياة العابرين منه للخطر، ويعيش الطلبة والأهالى حالة من الرعب المستمر خوفا من انهياره على رؤوسهم فى أى لحظة، فضلا عن تعرضهم لمضايقات الباعة الجائلين المنتشرين بداخله، رغم أنه لا يتعدى عرضه المتر.

وعلى الرغم من قيام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، بالنزول فى النفق وشاهد بعينه مأساة الأهالى فى شبرا الخيمة وتكليفه لرئيس حى غرب شبرا الخيمة بسرعة البدء فى صيانته، إلا أن الحال كما هو عليه فما زالت المياه الجوفية تزداد بداخله على الرغم أنه لا يتسع لأكثر من مرور شخصين فى عرضه الذى لا يتجاوز المتر فضلا عن انتشار القمامة التى تضر بصحة الطلاب والأهالى أيضا.

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع" إنه على الرغم من أن محافظ القليوبية جاء بنفسه منذ عدة شهور وشاهد معاناة الطلبة والعابرين من النفق والمياه التى أغرقته، إلا أنه لم يحرك ساكنا، متسائلين هل ينتظر المسئولون انهيار النفق فوق رؤوسنا، فالنفق يحتاج لعمل صيانة ويوجد بجواره نفق آخر أغرقته المياه الجوفية وينتظر سقوطه بين لحظة وأخرى.



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