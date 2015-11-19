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بالصور.. اجتماع لمحافظ القليوبية وقائد قوات تأمين الانتخابات

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بالصور.. اجتماع لمحافظ القليوبية وقائد قوات تأمين الانتخابات بالصور.. اجتماع لمحافظ القليوبية وقائد قوات تأمين الانتخابات
استقبل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اللواء أركان حرب صالح فتحى صالح قائد قوات تأمين الانتخابات بالقليوبية بحضور اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية واللواء سعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة، والمستشار مجدى عبد البارى رئيس محكمة بنها ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظة والمستشار ربيع قاسم رئيس نادى القضاة ورؤساء المصالح والمدن لوضع اللمسات النهائية لاستقبال الناخبين باللجان الانتخابية.

تناول الاجتماع سبل تأمين اللجان بالتنسيق مع الجيش والشرطة ودعا المحافظ جموع المواطنين بالإقليم للمشاركة فى اختيار ممثليهم، مؤكدا أنه تم تأمين كل اللجان الانتخابية للتيسير على الناخبين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة العملية الانتخابية.

وقال المحافظ: إننا فى أمس الحاجة لثورة تشريعية بكل المقاييس للتخلص من القوانين البالية وإعداد حزمة جديدة من القوانين للعبور بمصر المستقبل وجه المحافظ رسالة للناخبين طالبهم فيها بالمشاركة بإيجابية فى الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الثانية مؤكدا أنها شهادة وواجب مقدس لأن نجاح البرلمان القادم مرهون بحسن الاختيار موضحا أن إقبال الناخبين يقلل من حدة سطوة المال السياسى فى الانتخابات موضحا أن السلبية ودعوات المقاطعة هى من تأتى بوجوه غير مرغوب فيها سواء عن طريق المصالح أو شراء الأصوات.

من جانبه أوضح اللواء سعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة، أنه تم تجهيز غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات، مشيرا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بلغ 2 مليون و842 ألفا و665 ناخبا وفق آخر إحصاء للمواطنين ممن تجاوزوا سن الـ18 عاما ويحق لهم التصويت.

فيما بلغ عدد اللجان العامة بالمحافظة 10 لجان و546 مركزا انتخابيا و1386 لجنة فرعية موزعة على 524 مدرسة و15 معهدا أزهريا.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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