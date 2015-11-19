المكتب الإعلامي لحكومة دبي يُطلق "مختبر الابتكار الإعلامي"

في إطار جهوده الرامية إلى ترسيخ مبدأ الابتكار ضمن منظومة القطاع الإعلامي في دبي، ورغبةً في المساهمة في توفير أحدث البرامج التدريبية للعاملين في صناعة الإعلام، ينظم المكتب الإعلامي لحكومة دبي "مختبر الابتكار الإعلامي" متضمناً مجموعة متنوعة من ورشات العمل المتخصصة يتحدث فيها مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة.

ويهدف المختبر من خلال هذه اللقاءات التثقيفية إلى المساهمة في تعزيز الوعي حول مستجدات القطاع بكافة محاوره، ونشرها بين موظفي الاتصال الحكومي في دوائر وهيئات حكومة دبي، والإعلاميين، علاوة على طلاب الإعلام الذي سيتم تضمينهم في أنشطة المختبر الذي سيستضيف عدداً من الخبراء المشهود لهم في مختلف التخصصات الإعلامية لعرض ومناقشة أفكارهم حول تلك المستجدات وكيفية توظيف أدواتها بأسلوب أمثل لتعزيز مخرجات الأنشطة الإعلامية على تنوعها.

وأكدت منى غانم المرّي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن ثقافة الابتكار أصبحت تطبق في مختلف مجالات الحياة لتصبح السمة المميزة للنموذج التنموي الذي تبعته الدولة منذ نشأتها مروراً بشتى مراحل تطورها.

وقالت: "إن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص أسبوع إماراتي للابتكار بمشاركة كافة الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية وعلى كافة المستويات، تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع الفكر المبدع كمقوم رئيس لدفع مسيرة التنمية الإماراتية بقوة إلى الأمام وذلك لاستكشاف مزيدا من الفرص بانتهاج الفكر المبدع في مختلف المجالات بما فيها القطاع الإعلامي".

وعن أهداف المختبر، أضافت: "يعتبر "مختبر الابتكار الإعلامي" منصة جديدة تمنح المعنيين بالقطاع الإعلامي في الدولة فرصة التواصل المباشر مع الخبراء العالميين لمواكبة أحدث الاتجاهات المهنية والاطلاع على أفضل التجارب والدراسات والنظريات الإعلامية. لذا حرصنا على أن يتضمن المختبر مجموعة من الأفكار والرؤى المبتكرة التي من شأنها الإسهام في تنمية قدرات المتخصصين المعيين بالإعلام سواء من داخل القطاع أو خارجه، وكذلك الجيل الصاعد من طلاب الإعلام، حيث سيحاضر في ورش عمل المختبر نخبة من الخبراء العالميين سيشاركون خبراتهم ضمن العديد من الموضوعات الإعلامية المهمة."

وأكدت المرّي أن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "الابتكار اليوم ليس خياراً بل ضرورة" كانت حافزاً للمكتب الإعلامي للالتزام بتنظيم فعاليات "مختبر الابتكار الإعلامي" على مدار العام وبصفة ربع سنوية، سعياً لتوسيع دائرة الاستفادة وتعميم ثقافة الابتكار ونشر ورح الإبداع لاسيما بين الشباب، إذ يأتي المختبر متناغما مع استراتيجية المكتب في ترسيخ مقومات التطوير الإعلامي في دبي، وإتاحة التجارب العالمية الناجحة والأفكار المتطورة الملهمة لمواصلة عملية التطوير بصورة فعالة ومثمرة".

وخلال فعاليات "مختبر الابتكار الإعلامي" سيتم عقد مجموعة من ورش العمل التي تبدأ في 22 نوفمبر الجاري بالتزامن ضمن فعاليات "أسبوع الإمارات للابتكار" حيث سيحاضر جول شافر، خبير التصوير عن آليات التصوير الاحترافي للأحداث والفعاليات الرياضية وتخصص هذه الورشة لطلاب الإعلام، وفي 23 و25 نوفمبر سيحاضر البروفيسور مايكل موو، كبير علماء معهد ليثيوم التكنولوجي بالولايات المتحدة الأمريكية، في ورشتي عمل تناقش الأولى أحد مستجدات عالم الإعلام والمعروف باسم (Gamification) وهو مصطلح جديد يعني توظيف الابتكار المستخدم في الألعاب الرقيمة لتطوير آليات التسويق، بينما تركز ورشة العمل الثانية على مناقشة التطور الحاصل في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية الاستفادة منه في تعزيز الخطط الإعلامية تكاملاً مع الإعلام التقليدي.

وينظم المكتب الإعلامي لحكومة دبي كذلك ورشة عمل في إطار المختبر، تتحدث فيها: جويس باز، مديرة الاتصال الإقليمي في "جوجل" لمنطقة الشرق الأوسط حول الأدوات التي يوفرها محرك البحث الشهير لدعم الإعلاميين في القيام بمهامهم بصورة أكثر فعالية، حيث ستساهم ورشة العمل في إلقاء مزيد من الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها للمحررين والمراسلين خاصة الاستفادة من إمكانات البحث العديدة المتاحة على "جوجل" وكذلك تقديم فكرة أوضح حول الآليات التي تتم من خلالها عملية البحث عن المعلومات في الفضاء الافتراضي الشاسع لشبكة الإنترنت.

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