قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 44 فلسطينيا بينهم أطفال فى مداهمات بالضفة

>شهد عدد من المدن الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات من جانب قوات الإحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللها وقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين، وأسفرت الحملات عن اعتقال 44 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان صحفي - أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت عشرة مواطنين في عدة مناطق وبلدات في نابلس كما اعتقلت في بيت لحم سبعة مواطنين على الأقل، بينهم ثلاث فتيات.

وبحسب نادي الأسير، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى في مناطق وبلدات بمحافظة رام الله والبيرة ثمانية مواطنين، كما اعتقل ثلاثة مواطنين من طولكرم، ومن قلقيلية اعتقلت شابا، ومن محافظة الخليل، اعتقلت خمسة مواطنين على الأقل.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال عشرة مواطنين، تم الإفراج عن فتاتين منهم.

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