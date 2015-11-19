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طيران التحالف العربى يدمر طرق إمداد وحقل ألغام للميليشيات جنوب اليمن

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طيران التحالف العربى يدمر طرق إمداد وحقل ألغام للميليشيات جنوب اليمن طيران التحالف العربى يدمر طرق إمداد وحقل ألغام للميليشيات جنوب اليمن

> شن طيران التحالف العربي غارات جوية على طرق إمداد الميليشيات في منطقة (نقيل السياني) بين محافظتي (إب وتعز) جنوب اليمن، ما أسفر عن تدمير الجسر بشكل كلي وتوقف مرور المركبات بين المحافظتين، وقطع خطوط الإمدادات القادمة للمتمردين في تعز بشكل كامل.

وذكرت قناة "العربية" ، اليوم الخميس، أن غارات أخرى للتحالف استهدفت تجمعات للميليشيات شرق مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل عشرات منهم، بالإضافة إلى تدمير مدافع ودبابات ومخازن أسلحة تابعة لهم، وأن ضربات مكثفة لطيران التحالف استهدفت حقل ألغام في منطقة "النفق" بالشريجة في محافظة تعز، بعدما حصدت تلك الألغام التي زرعها الحوثيون أرواح عشرات المدنيين.

وأشارت القناة إلى أن المقاومة الشعبية تمكنت من استعادة (معسكر العمري في منطقة ذباب) التى تعد أصغر مديريات محافظة تعز شمال باب المندب ، بدعم من قوات التحالف بعد معارك عنيفة.

وفي جبهة الوازعية المحررة في تعز، أحرزت المقاومة الشعبية مزيداً من التقدم باتجاه منطقة "البرح" شمال غرب محافظة تعز.
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مصر 365

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