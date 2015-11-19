افتتاح مركز اتصالات «مصر للطيران» بعد تطويره

افتتح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، شريف فتحي مركز اتصالات الشركة (Call Center) بعد الانتهاء من مشروع تطوير و تجديد المركز الذي نفذ بموجب اتفاق مدته ٣ سنوات بين شركة مصرللطيران للخطوط الجوية و شركة IBM بحيث تقوم الأخيرة بصيانة أجهزة المركز وتحديث أنظمة العمل به بشكل مستمر بما يضمن تقديم خدمة أكثر تميزًا وتفاعلية مع عملاء الشركة.

وصرح شريف فتحي أن الشركة تسعى دائمًا لمواكبة التطورات في سوق النقل الجوي، و ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وأيضًا على مستوى تحسين قدرات العنصر البشري وبيئة العمل المحيطة به، وقد أمكن تنفيذ تطوير مركز اتصالات مصر للطيران اعتمادًا على تضافر هذين العنصرين. حيث جرى تفعيل عدد من الأنظمة الجديدة التي تضمن حصول العميل على خدمة أكثر تميزًا مثل خاصية الإشراف على المكالمات التليفونية في نفس وقت تلقيها من العملاء من قبل فريق مخصص لهذا الأمر وبذلك يتسنى للمُشرف إجراء أي تعديل أو حل مشكلة قد يُصادفها العميل مع الموظف المسئول عن المكالمة، هذا وقد أمكن تطبيق خدمة الرسائل القصيرة SMS للعملاء لتأكيد حجزهم أو الإعلان عن العروض الجديدة المميزة للشركة و أيضًا إعلامهم بأي تغييرات قد تطرأ على تشغيل الرحلات، وأصبح بإمكان العملاء دفع قيمة التذاكر عن طريق خدمة Bee بخلاف خدمتي فوري و Visa Master Card. إضافة لتطبيق خدمة ما بعد البيع بالاتصال المباشر والشخصي مع العملاء للتأكد من حصولهم على خدمات مصرللطيران على الوجه الأمثل.

من جانبه أوضح رئيس شركة الخطوط الجوية، الطيار هشام النحاس، أنه أمكن تهيئة بيئة عمل أفضل لموظفي مركز خدمة اتصالات مصر للطيران من خلال تحديث أجهزة العمل التي تتضمن حاليًا أحدث وسائل التكنولوجيا التي ابتكرتها الشركات العالمية في مجال الاتصالات.

وأخيرًا تخصيص فريق من إدارة المركز لتحقيق عامل الجودة في المكالمات وتقييمها وفقًا لمعايير عالمية بهدف تحسين آداء الموظفين ليصبح أكثر احترافية.

حضر الافتتاح كل من الطيار أحمد عادل مساعد رئيس الشركة القابضة والطيار هشام النحاس رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ومساعده الطيار هشام الديب وشريف المغلوب رئيس القطاع التجاري وعصام الدين رمضان مدير عام والمشرف على إدارة مركز الاتصالات والمهندس أسامه السيسي رئيس قطاع المعلومات بمصرللطيران، وأيضًا فريق عمل من شركة IBM ترأسه المهندس عمرو طلعت مدير عام الشركة بمصر.