حوار في الجول - سعد سمير: لا ' أنفسن ' من ربيعة وحجازي.. وهناك من يقول عني شيئا لبيسيرو

ابتعاد عن التشكيل بعد فترة طويلة من المشاركة أساسيا مع الأهلي إلا أنه استطاع أن يخطف مكانا في تشكيل هيكتور كوبر بمباراة تشاد في الإياب.

سعد سمير مدافع الأهلي صاحب الـ26 عاما تحدث لـFilGoal.com عن سبب ابتعاده عن تشكيل المارد الأحمر الأساسي وكذلك رؤيته للمرحلة المقبلة تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

لا للنفسنة من ربيعة وحجازي

"بالتأكيد حزين أنني لا أشارك مع الأهلي، لم أتأخر على النادي في شيء وحصلت على أفضل مدافع في استفتاء الأهرام وجمعية اللاعبين المحترفين ثم وجدت نفسي فجأة خارج التشكيل".

"لا أصنع المشاكل لأن مصلحة الأهلي عندي فوق أي اعتبار، بالنسبة لرامي ربيعة وأحمد حجازي أنا لا "أنفسن" عليهم تماما فهم زملائي وأقدرهم لكنني أستحق اللعب مثلهم".

"أعتقد أن المرحلة المقبلة مختلفة لأن المدرب لا يعرف أحدا، أعتقد الجميع سيحصل على فرصته".

أحدهم أقنع بيسيرو

"كنت أساسيا في مباراة الجيش حتى مرحلة المحاضرة. ثم فجأة وجدت نفسي خارج التشكيل دون سبب".

"أعتقد أن أحدهم قال لبيسيرو شيئا لكن لا أعرفه وأنا ألتمس العذر له".

"هدفي الآن هو المشاركة، الرجولة ألا أستعجل وأن نرى ما سيحدث في الأيام المقبلة وأنا أثق أنني سأعود للتشكيل من جديد".

التقييم السلبي

"الأخطاء الدفاعية واردة في أي مباراة لكن اللاعب يجب أن يحاسب على مجمل الأداء، في مصر الأمر مختلف فهو يتم وفقا للأهواء الشخصية وبدون موضوعية.. هؤلاء يريدون الإيقاع بك وتدميرك وليس مصلحتك".

"مثلا.. لماذا لم يتحدث أحد عن أخطاء مباراة السوبر أم هل لأن الأهلي فاز فاختفت؟ لا أهتم عموما بتقييم هؤلاء".

"أنا ومحمد نجيب وشريف إكرامي أكثر 3 تحملنا عدم الاستقرار الذي مر به الأهلي الموسم الماضي، لكن حاليا الأمور تغيرت ولكي نسترد البطولات يجب أن يكون هناك فريق قوي يعيد الأهلي لسابق عهده".

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