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عبد الحفيظ لـ في الجول: ما حدث في المنتخب يعبر عن قوة الأهلي.. وخطة بيسيرو مميزة

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عبد الحفيظ لـ في الجول: ما حدث في المنتخب يعبر عن قوة الأهلي.. وخطة بيسيرو مميزة عبد الحفيظ لـ في الجول: ما حدث في المنتخب يعبر عن قوة الأهلي.. وخطة بيسيرو مميزة

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي سعادته بالاسبوع الدولي الذي شهد مباراتين لمنتخب وبداية معسكر الفريق الوطني الأوليمبي.

وأوضح عبد الحفيظ لـFilGoal.com "ما حدث في يعبر عن قوة الأهلي. هناك ارتياح أن الفريق الوطني اعتمد على 8 أساسيين من النادي".

وتابع "خط الدفاع بالكامل كان من الأهلي باستثناء عمر جابر على سبيل المثال".

وشدد "ووجود سعد سمير أساسيا رغم أنه لم يشارك كثيرا في الدوري يوضح كم يمتلك النادي مدافعين أقوياء".

وأكمل "لاعبو الأهلي على أعلى مستوى كما اعتاد الجميع وينالون دوما ثقة الجهاز الفني للمنتخب".

وأضاف "كذلك بخلاف من شاركوا هناك من لم يلعب ويمتلك سيرة دولية رائعة مثل شريف إكراميو أحمد فتحي وحسام عاشور".

وأفاد "لدينا رمضان صبحي وصالح جمعة في المنتخب الأوليمبي. كل هذا يعبر عن قوتنا".

وأفصح عبد الحفيظ "الآن الأهلي يحتاج فقط لفترة إعداد حتى يتعرف بيسيرو أكثر على اللاعبين".

وأفاد "بيسيرو صنع توليفة ممتازة في معسكر الإمارات المزمع إقامته قريبا. والفريق سيصبح جاهزا لأي منافسة حين يعود".

وأتم "وخطتنا أن نفوز بدوري الأبطال في العام المقبل".

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