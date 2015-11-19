أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كلاسيكو صغير.. أكاديمية ريال مدريد ضد برشلونة

Google+ Print
كلاسيكو صغير.. أكاديمية ريال مدريد ضد برشلونة كلاسيكو صغير.. أكاديمية ريال مدريد ضد برشلونة

قبل يوم من صدام نيمار ولويس سواريز بكريستيانو رونالدو وجيمس رودريجز سيقام كلاسيكو أخر مصغر على أرض يجمع بين أجيال تأمل أن تحظى في يوم ما بشهرة نجوم الليجا الحقيقيون.

أكاديمية ريال مدريد ستواجه نظيرتها من برشلونة يوم الجمعة في كلاسيكو مصري مصغر.

المباراة ستقام بين أجيال من مواليد 2003 وحتى 2009، وستشهد أول مواجهة بين أكاديميتي ريال مدريد وبرشلونة في مصر.

وصرح أحمد عبدون رئيس شركة Fame Academies المشرفة على أكاديمية ريال مدريد "هذا الحدث

يدل علي الروح الاحترافية بين إدارة أكاديميتين تحمل كل منها اسم أحد أكبر أندية العالم".

وأضاف "يهدف اللقاء إلى نبذ روح التعصب بين الأجيال القادمة وزرع الروح الرياضية للأندية الكبيرة التي نتمنى أن تسود في مجال تربية النشأ الرياضي في مصر".

وأردف "نتمنى من هذا اللقاء أن يكون بداية لانطلاق هذه الروح بين جميع الأكاديميات والروح الرياضية عموما في مصر".

وأتم "من ناحية أخرى أتوجه بالشكر لإدارة أكاديميات برشلونة بمصر ورئيسها هشام الخشن ومدير الأكاديمية الدكتور محسن لمعي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر