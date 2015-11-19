كلاسيكو صغير.. أكاديمية ريال مدريد ضد برشلونة

قبل يوم من صدام نيمار ولويس سواريز بكريستيانو رونالدو وجيمس رودريجز سيقام كلاسيكو أخر مصغر على أرض مصر يجمع بين أجيال تأمل أن تحظى في يوم ما بشهرة نجوم الليجا الحقيقيون.

أكاديمية ريال مدريد ستواجه نظيرتها من برشلونة يوم الجمعة في كلاسيكو مصري مصغر.

المباراة ستقام بين أجيال من مواليد 2003 وحتى 2009، وستشهد أول مواجهة بين أكاديميتي ريال مدريد وبرشلونة في مصر.

وصرح أحمد عبدون رئيس شركة Fame Academies المشرفة على أكاديمية ريال مدريد "هذا الحدث

يدل علي الروح الاحترافية بين إدارة أكاديميتين تحمل كل منها اسم أحد أكبر أندية العالم".

وأضاف "يهدف اللقاء إلى نبذ روح التعصب بين الأجيال القادمة وزرع الروح الرياضية للأندية الكبيرة التي نتمنى أن تسود في مجال تربية النشأ الرياضي في مصر".

وأردف "نتمنى من هذا اللقاء أن يكون بداية لانطلاق هذه الروح بين جميع الأكاديميات والروح الرياضية عموما في مصر".

وأتم "من ناحية أخرى أتوجه بالشكر لإدارة أكاديميات برشلونة بمصر ورئيسها هشام الخشن ومدير الأكاديمية الدكتور محسن لمعي".