حمودي: مشكلتي في الزمالك ليست المدرب.. لم أشتكي لهذا السبب

تحدث أحمد حمودي الزمالك عن سبب عدم مشاركته في المباريات وبرر لمتابعيه على موقع تويتر لماذا يشعر بالضيق داخل القلعة البيضاء.

وقال لاعب سموحة السابق عبر حسابه الرسمي:"أريد أن أقول لمن ينصحونني بالصبر مثلما فعل طارق حامد وأحمد دويدار إن مشكلتي ليست في جوزفالدو فيريرا وإنما في الإصابات المتتالية".

"فيريرا هو من أرادني في الزمالك".

وعن سبب ضيقه أوضح "المشكلة أنني لا أجد تقديرا رغم أنني أحترم الجميع داخل النادي".

"أنا موجود وساكت من أجل جمهور النادي الذي يحبني ويحترمني من قبل قدومي للزمالك".

وعلم FilGoal.com أن حمودي غاضب من عدم الحصول على إجمالي مستحقات مقدم عقده الذي يساوي 2 مليون جنيه.

فالزمالك منح اللاعب المعار من بازل السويسري مليون جنيه فقط حتى الآن.