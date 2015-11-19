رسميا.. الادعاء الفرنسى يؤكد مقتل العقل المدبر لاعتداءات باريس

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، نقلا عن الادعاء الفرنسى بمقتل العقل المدبر لاعتداءات هجمات باريس عبد الحميد أبا عود فى اقتحام سان دونى.

وكان قد أعلن مصدر فى الشرطة الفرنسية أمس، الانتهاء من عملية مكافحة الإرهاب فى سان دونى بضاحية شرق باريس. وتم القبض على أحد المشتبه بهم والمتورطين فى تفجيرات باريس بعد محاصرة العقار المختبئ به.

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