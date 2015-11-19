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مفاجأة.. علماء يبتكرون أحبالا صوتية فى المختبر تعطى أملاً للمرضى

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مفاجأة.. علماء يبتكرون أحبالا صوتية فى المختبر تعطى أملاً للمرضى مفاجأة.. علماء يبتكرون أحبالا صوتية فى المختبر تعطى أملاً للمرضى
نجح فريق من العلماء الأمريكيين فى زراعة أنسجة أحبال صوتية فى المختبر، والتى تعد خطوة هامة لإيجاد أفضل علاج للأشخاص الذين يعانون من تلف الأحبال الصوتية.

وأوضح الباحثون عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية اليوم، أنه من أبرز الأسباب التى تسبب أضرارا جسيمة فى بطانة الحبل الصوتى، هو الحوادث، أو الجراحة أو الإشعاع المستخدم لعلاج السرطان، لافتين إلى أن خيارات العلاج محدودة.

وقام العلماء بقيادة الدكتور ناثان يلهام، أستاذ بجامعة ويسكونسن للطب، بابتكار أنسجة جديدة للحبل الصوتى من خلايا مأخوذة من الأحبال الصوتية من 5 أشخاص منهم جثة شخص متوفى وأربعة مرضى نزعت منهم الأحبال الصوتية جراحياً بسبب السرطان.

وأشار العلماء إلى أنها تعد وسيلة جيدة لإصلاح الضرر، وذلك باستخدام خلايا تم أخذها من حنجرة الإنسان (صندوق الصوت)، لإنتاج نسيج بديل للأحبال الصوتية وفقاً للمعايير العالية.

وفى الولايات المتحدة وحدها، هناك نحو 20 مليون شخص يعانون من مشاكل فى الأحبال الصوتية، بما فى ذلك الأشخاص الذين لديهم ندبات كبيرة فى الفم أو يعانون من فقدان الأنسجة فى بطانة الأحبال الصوتية التى تسمى بــ(الغشاء المخاطى)، الذى يولد الصوت البشرى.

وأضاف العلماء أن الأحبال الصوتية يمكن أن تهتز بمعدل ما يصل إلى 1000 مرة فى الثانية الواحدة.

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مصر 365