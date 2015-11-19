اختيار اللبنانية نادين الكحيل عضوًا في المكتب التنفيذي لشبكة إعلام المرأة العربية



> اختارت شبكة إعلام المرأة العربية، الناشطة الاجتماعية اللبنانية نادين مصطفى الكحيل، عضوا في المكتب التنفيذي للشبكة ممثلة لدولة لبنان.

وأكد بيان صادرعن شبكة إعلام المرأة العربية ترحيب الصحفي والمستشار الاعلامى معتز صلاح الدين وقيادات الشبكة باختيار الناشطه اللبنانية نادين الكحيل عضوا فى المكتب التنفيذى للشبكة، موجهًا التحية إلى الشعب اللبناني وإلى المرأة اللبنانية، والتي ستمثلها خير تمثيل نادين الكحيل وبذلك تصبح الدول العربية الممثلة في المكتب التنفيذي والمجلس الاستشاري للشبكة 10 دول حتى الآن هي حسب ترتيب الانضمام : مصر -البحرين – -المغرب -سلطنة عمان -سوريا -الكويت -الاردن -ليبيا-فلسطين -لبنان.

وأشار بيان صادر عن شبكة إعلام المرأة العربية، أن نادين الكحيل لها تاريخ كبير فى العمل التطوعى وخدمة قضايا المرأة فقد عملت متطوعة في الصليب الاحمر اللبناني منذ العام 2000 حتى 2008 وهى حاصلة على ماجستير في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية ودبلوماسية، وليسانس في العلوم السياسية والادارية وشغلت امين سر متطوعي حركة السلام الدائم 2014-2015.

و”نادين الكحيل”، مستشار ومدرب معتمد (منظمة كواليتس انترناشيونال البريطانية) ، محاضرة في (المؤتمر الدولي الاول حول حقوق الانسان والسلام الدولي)، مستشار بالعلاقات الدبلوماسية (مركز القاهرة الاقليمي للتدريب والتحكيم) ، وخبير بالعلاقات الدبلوماسية (مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم).