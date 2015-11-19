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رئيس هيئة البريد: نخدم 6.5 مليون مستحق للمعاش شهريًا

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رئيس هيئة البريد: نخدم 6.5 مليون مستحق للمعاش شهريًا رئيس هيئة البريد: نخدم 6.5 مليون مستحق للمعاش شهريًا
أعلن عصام محمد الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ميكنة جميع الخدمات البريدية علي مستوي الجمهورية من خلال تطوير 412 فرعا رئيسيا علي مستوي الجمهورية كمرحلة اولي بحيث يتم الاستعلام عن اي طرد او رسالة بريدية عن طريق رسائل المحمول فورا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لبحث مشروع تطوير المركز الرئيسي للخدمات البريدية بمدينة بنها.

وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان لمحافظة القليوبية، أن مكاتب البريد على مستوى الجمهورية تخدم 6,5 مليون مستحق للمعاش شهريا وهو ما يؤكد ثقة المواطن بالهيئة موضحا انه يتم إنجاز مليون حوالة بريدية شهريا لأهالينا البسطاء في مختلف مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية.

وأضاف أنه سيتم إطلاق حملة دعائية خلال الشهر المقبل للإعلان عن الخدمات الجديدة التي ستقدمها مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية.

من جانبه اكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية علي تقديم كافة التيسييرات اللازمة لإصدار رخص الهدم خلال إسبوع فقط وتذليل كافة العقبات لأقامة المركز البريدي الجديد في قلب العاصمة بنها علي احدث طراز فضلا عن تقديم الخدمات الإليكترونية الجديدة لخدمة الاف المواطنين بالإقليم حيث سيتم عمليات الصرف والإيداع إليكترونيا واكد المحافظ علي إستعداده الكامل للمشاركة بفاعلية في تطوير كافة مكاتب البريد علي مستوي الغقليم بما يساهم في تسهيل الخدمة المقدمة للمواطنين عن طريق البريد المصري الذي سيظل في ذاكرة ملايين المصريين بإعتباره جزء لايتجزا من تاريخ

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