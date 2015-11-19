رئيس جامعة سوهاج: المستشفى الجامعى تستقبل 4 أضعاف طاقتها الاستيعابية شهريا

أكد الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة في لقائه بالصحفيين أمس الأول، أن المستشفى تستقبل 7 آلاف حالة في الشهر بزيادة 4 أضعاف عن طاقتها الاستيعابية، والكارثة الكبرى تكمن في عدم التعاون من قبل وزارة الصحة في تفعيل نظام "الإحالة" الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع المجلس الإقليمي للصحة برئاسة الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج.

وأضاف نور الدين فى بيان صادر عن الجامعة منذ قليل، أن 90% من المستشفى الجامعي يعمل بكفاءة عالية وأن الـ 10% المتبقية تتركز في مشكلة الاستقبال بسبب أن الطاقة العظمى للاستقبال 40 سرير في حين أنه يستقبل 233 حالة في المتوسط يومياً بإجمالي 7آلاف حالة شهرياً يتم حجز 3500 حالة منهم رغماً ان قدرة المستشفى 1000 سرير فقط، مشيراً إلى أن هذا الرقم ضخم ومرعب والنتيجة تراكم الحالات وتدني مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التعاون بين الجميع من أجل المرضى البسطاء وأن الإسراع في تفعيل نظام "الإحالة" من قبل مستشفيات وزارة الصحة أصبح أمراً ملحاً وبالغ الأهمية، موضحاً أن نظام "الإحالة" يتلخص في أن تتخصص المستشفى الجامعي لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة التي تحتاج الى رعاية وعناية فائقة، وأطباء مهرة، وأجهزة ومستلزمات دقيقة، مشيراً الى ضرورة تحويل الحالات ذات مستوى الرعاية الأولية والثانوية، الى مستشفيات وزارة الصحة المركزية، والمراكز الطبية والوحدات القروية، حيث أن علاجها لا يتطلب تخصصات نادرة أو مستلزمات صحية ذات تكاليف مرتفعة.

وجاري التنسيق مع شركة نظافة تابعة للقوات المسلحة للنهوض بمنظومة النظافة بالمستشفى لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى.

فى نفس السياق أعلن الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة، بأنه تم إجراء أول عملية زراعة كُلى بالمستشفى الجامعي بنجاح، وأن يوم 25 نوفمبر الجاري سيتم إجراء عمليتن آخرتين، مشيراً إلى أن سوهاج سبقت أسيوط في هذه الجراحة الدقيقة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المستشفى تملك إمكانات عالية جداً وأجهزة على مستوى فني كبير، مشيراً إلى انه تم افتتاح أكثر الوحدات تطوراً وحداثة في الصعيد منها وحدة الجراحات الميكروسكوببة ووحدة جراحة التجميل.

ومن جانبه قال الدكتور حمدي سعد نائب مدير المستشفى أن إجمالي تكاليف الإنفاق على المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفى يصل إلى 29 مليون جنيه كل 3 شهور، بخلاف ما تتلقاه المستشفى من دعم داخلي، موضحاً إلى أن هذا المبلغ غير كاف مقابل ما تستقبله المستشفى من حالات بلا حدود من المرضى.

يذكر أن ميزانية المستشفى الجامعى تبلغ 12% من ميزانية مستشفيات وزارة الصحة، في ذات الوقت الذي تستقبل فيه 10 اضعاف الحالات التي تستقبلها وزراة الصحة.