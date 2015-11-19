إنتهاء المرحلة الثالثة لإنتخابات إتحاد طلاب كليات جامعة أسيوط

أعلن دكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط عن انتهاء المرحلة الثالثة من إنتخابات الإتحادات الطلابية على مستوى الكليات والتى أسفرت عن فوز 352 طالب وطالبة بعضوية إتحاد الكليات والتى تنوعت مناصبهم مابين رئيس إتحاد الكلية ونائبه ورؤساء اللجان الفرعية.

وقد أعلن عز الدين المنصورى عن أسماء الفائزين بمناصب رؤساء إتحادات الكليات ونوابهم والتى تضمنت فوز الطالب محمود مصطفى محمد برئيس اتحاد كلية التربية وفوز نائبه الطالب أحمد محمد شوقى ،اما فى كلية الهندسة فاز الطالب مصطفى مرسى برئيس الاتحاد ونائبه مصطفى محمد عبدالحليم ،وفاز فى كلية التمريض الطالب أحمد رفاعى حسن برئيس الإتحاد ونائبه محمود حمدى محمد ،وفاز الطالب محمد عبدالله هاشم برئيس إتحاد كلية الحقوق ونائبه هشام جاد الكريم ،وفى كلية الصيدله فاز الطالب خالد حسن فرغلى برئيس إلاتحاد ونائبة أحمد محمد فتحى ،واما كلية الزراعة فاز الطالب أسامة عبدالتواب برئيس إلاتحاد ونائبه رضا أبوالمحاسن محمد، وفى كلية الحاسبات فاز الطالب الفاروق عمر فاروف برئيس إلاتحاد ونائبه مصطفى أبوالوفا ،وفاز بكلية الطب البيطرى الطالب أحمد محمد محمود برئيس إلاتحاد ونائبه خالد محمد عيسى ،وفاز فى كلية التربية الرياضية الطالب حازم محمد خلف برئيس إلاتحاد ونائبه اسامة فتحى حسن ،وفى كلية الطب فاز الطالب محمد صلاح برئيس إلاتحاد ونائبه حسام حسن عبدالفتاح ،وفى طب الاسنان فاز الطالب محمد حيدر برئيس إلاتحاد ونائيه عمرو محمد أحمد ،وفى كلية التربية النوعية فاز الطالب مصطفى محمد برئيس إلاتحاد ونائيه الطالب حامد حسن ،وفاز الطالب اشرف السيد صديق برئيس إتحاد كلية الخدمة الاجتماعية ونائبه الطالب أحمد محى الدين ،وفى كلية الاَداب فاز الطالب محمدعبدالنبى برئيس إلاتحاد ونائبه أحمد مصطفى ،اما كلية اّداب الوادى ففاز الطالب احمد محمد معوض برئيس إتحاد ونائبه الطالب احمد حموده محمد ،وفى كلية التجارة فاز الطالب عمرو عبدالرحيم برئيس إلاتحاد ونائبه على ثابت محمد.

ومن جانبه أعلن أحمد شريت مدير إدارة الإتحادات الطلابية عن أن اليوم الخميس 19/11 هو بداية فترة الدعاية الإنتخابية للمتقدمين لإنتخابات الإتحادات على مستوى الجامعات والتى تم الإعداد لها بتشكيل اللجنة المشرفة على إنتخابات اللجان النوعية والمقرر لها يوم الاحد 22/11 فى تمام الساعة العاشرة صباحاَ والتى تضم عضو هيئة تدريس وإثنين من الطلبة ،كما تم تشكيل لجنة للإشراف على إنتخابات رئيس إتحاد الجامعة ونائبه والمقرر لها يوم الثلاثاء 24/11 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراَ والتى تضم الدكتور منصور المنسى عميد كلية التربية النوعية والدكتور حماد مصطفى عميد كلية الحقوق والدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة وإثنين من الطلبة.