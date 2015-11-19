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ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة فى كفر الدوار

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ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة فى كفر الدوار ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة فى كفر الدوار
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار من ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار معلومات تفيد قيام ا.ر.ش. سن 25 عاطل، وس.ع.م. سن 23 عاطل ومقيمين الحدائق دائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمة الأول تخصص في الأتجار في المواد المخدرة.

وتم ضبطهم حال قيامهما بمزاولة نشاطهم بمنطقة الحدائق دائرة القسم وبحوزتهم "عدد 2 كيس لمسحوق الهيروين المخدر يزن حوالي 300 كجم ومبلغ مالي 1500 ج وعدد 2 هاتف محمول".

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء.

وتحرر المحضر رقم 12195/2015 جنح قسم كفر الدوار.

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