بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضع حجر الأساس لمركز رعاية مرضى القدم السكرى

وضع الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، حجر الأساس لمركز رعاية مرضى القدم السكرى ورعاية المسنين، بقرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، حيث يتم التنفيذ على مرحلتين، المرحلة الأولى حيث يتم تجهيزها بعدد 40 سريرا، ليتم استقبال المرضى من خلال العيادات الخارجية "عيادة باطنة، وعيادة جراحة، وعيادة العظام"، ويتم الانتهاء والتجهيزات بهذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر.

وفى المرحلة الثانية، يتم إضافة الخدمات وعيادات "الرمد، والتثقيف الصحى والأغذية، والأوعية الدموية، والعلاج الطبيعى"، ليتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال ستة أشهر من اليوم، ويتبع مركز رعاية مرضى القدم السكرى، مستشفى كفر الشيخ العام من الناحية الإدارية والإشرافية.

كما قام محافظ كفر الشيخ، بتفقد معمل الرصد البيئى بقرية الحمراء، تحت التجهيزات، بتكلفة تقدر بــ3 ملايين جنيه، على مساحة 250 متر مربع، والذى يشمل "معمل المبيدات، ومعمل الهواء، ومعمل المياه، ومعمل السموم"، والذى يعد من أهم خمس معامل على مستوى الجمهورية، حيث يقوم برصد عينات من الترع والمصارف، والحمأة، ومياه الصرف الصحى، وتحليل المعادن والعناصر بهذه المياه، كما تفقد المحافظ مبنى الإسعاف بالقرية.

وقال محافظ كفر الشيخ إن أول عينة لهذا المعمل ستكون من مصرف ”كتشنر”، مضيفاً: أن هذا المعمل يعد إضافة فريدة فى المجال الصحى من أجل خدمة أبناء المحافظة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، تكليفاته لوكيلة وزارة الصحة بحصر لجميع المبانى والفراغات الخاصة بجميع المنشآت الطبية غير المستغلة على مستوى المحافظة، حتى يتم استثمارها طبقاً للإمكانيات المتاحة لخدمة الأجيال القادمة، قائلاً: "حرام أن توجد هذه الأماكن ولا يتم استغلالها، وخاصة أنها مهجورة منذ سنوات".

جاء ذلك بحضور الدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور عمرو النحاس وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور وائل محمد سرحان مدير معامل الصحة ومساعد مدير إدارة المستشفيات، وعبير الفخرانى رئيس تمريض كفر الشيخ، وعدد من قيادات الشئون الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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