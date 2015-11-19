فان جال: أتقاضى الكثير من الأموال ولا أفعل شيئا

يرى الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه يتقاضى الكثير من الأموال مقابل لا شيء يفعله بسبب كثرة المساعدين له.

فان جال الذي قاد أندية أياكس أمستردام وبرشلونة وبايرن ميونيخ وكذلك منتخب هولندا تولى تدريب يونايتد بداية الموسم الماضي لكنه لم يحقق أي بطولة.

وقال فان جال لصحيفة تيليجراف "أنا من زمن عندما كان المدرب يفعل كل شيء، الآن أنا المدرب لكني لدي قسم علوم رياضية وكشافين وجهاز طبي ومساعدين ومدربين مساعدين".

وأضاف "أنا لا أفعل شيئا فقط أوكل هذا وذاك وفي النهاية أتقاضى الكثير من الأموال".

وأردف "عندما ترى المؤتمرات الصحفية التي أعقدها أتحدث عن فلسفتي كثيرا، ربما الإعلام ليس فخورا به كثيرا لكنهم مجنونين بها لأنها توضح الكثير".